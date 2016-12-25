Сбербанк реструктурировал часть долга «АвтоВАЗа»

Сбербанк России реструктурировал часть долга «АвтоВАЗа» на полтора года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Sberbank CIB. «Оставшуюся часть планируем реструктурировать к концу I квартала 2017 г.», – добавили в пресс-службе. Сумма пролонгированной задолженности не раскрывается.

Группа «АвтоВАЗ» задолжала Сбербанку около 16,5 млрд руб., в июле банк уже проводил пролонгацию кредитов автоконцерна до декабря. Ранее сообщалось, что кредиторы ОАО «АвтоВАЗ» получили формальное право требовать досрочного погашения долга из-за минусовых активов компании.