«АвтоВАЗ» привлек около 26 млрд рублей в ходе допэмиссии

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» завершил размещение 2,9 млрд акций в рамках допэмиссии, в результате которой привлек 26,141 млрд руб.

Как говорится в сообщении компании, всего размещено 88,52% от общего объема допэмиссии. Акции номиналом 5 руб. размещались по цене 9 руб. за штуку.

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2015 г. вырос втрое и составил 73,85 млрд руб. Компания заявила о необходимости помощи со стороны ее акционеров, «Ростех» и альянс Renault-Nissan в качестве возможного сценария поддержки рассматривают докапитализацию за счет внесения дополнительных средств в акционерный капитал компании и конвертацию части долга.

Компания в настоящее время запустила процедуру финансового оздоровления – на внеочередном собрании 10 октября акционеры «АвтоВАЗа» одобрили увеличение уставного капитала на 3 млрд 281 млн 250 000 акций.

При этом отмечалось, что компания «вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 15 млрд штук номинальной стоимостью 5 руб. каждая». Всего же, как сообщалось ранее, для финансового оздоровления «АвтоВАЗу» необходимо 110 млрд руб., 85 млрд из которых планируется привлечь в ходе допэмиссии.