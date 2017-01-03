Volvo уступила Volkswagen первенство на авторынке Швеции впервые с 1962 года

Автомобили Volvo в прошлом году впервые с 1962 г. перестали быть самыми продаваемыми в Швеции, свидетельствуют данные автомобильной ассоциации Швеции BIL Sweden.

Как говорится в ее докладе, лидером рынка в прошлом году стал Volkswagen Golf.

В целом продажи новых автомобилей в Швеции достигли рекордного уровня в прошлом году - 372 296 машин, прирост на 7,8% по сравнению с 2015 г.

"Рост новых регистраций непрерывно продолжается уже 36 месяцев подряд", - отметил глава BIL Sweden Бертиль Молден.

Ассоциация объясняет увеличение продаж сильными макроэкономическими показателями, улучшением ситуации на рынке труда, низкими процентными ставками и ростом рынка частного автолизинга.

Несмотря на то что Volvo теперь принадлежит китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, марка до сих пор считается шведским брендом. До сих пор более 20% машин на дорогах Швеции - это Volvo, тогда как доля Volkswagen, второй по популярности марки, - 15,7%.