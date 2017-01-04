Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ строить завод

Ford возместит властям мексиканского штата Сан-Луис-Потоси все их расходы на проект завода, от строительства которого компания отказалась, сообщило правительство региона.

Инвестиции Ford в создание нового предприятия должны были составить $1,6 млрд. Министерство экономики Мексики выразило сожаление в связи с решением компании.

«Правительство штата и Ford Motor Сompany будут действовать в соответствии с условиями рамочного соглашения, применяя согласованные в нем нормы на случай преждевременного окончания (договора), которые предусматривают полное возмещение компанией расходов правительства штата на этот проект, понесенных до настоящего времени», - отмечается в обнародованном официальном заявлении. Пока неизвестно, о какой сумме идет речь, соответствующую оценку должны будут дать министерства финансов и экономического развития региона.

Накануне Ford отказался от планов по строительству еще одного завода в Мексике. Взамен компания инвестирует $700 млн в создание нового инновационного производственного центра в пригороде Детройта Флэт-рок. По планам компании, это дополнительно создаст 700 рабочих мест.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал General Motors за производство автомобилей в Мексике и их беспошлинный ввоз в США.