ФБР задержало топ-менеджера Volkswagen – СМИ

Федеральное бюро расследований США (ФБР) 7 января во Флориде задержало топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта. Он подозревается в причастности к скандалу с занижением показателей выброса вредных газов автомобилей, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, задержанный был руководителем инженерного и экологического отдела американского подразделения Volkswagen в 2014-2015 гг. Его переведут в Детройт, там ему должны предъявить обвинения в сговоре с целью обмана американских властей.

Ранее в США был арестован инженер Volkswagen Джеймс Лян, проработавший в компании более 20 лет. Он признал вину, ему грозит до пяти лет тюрьмы.