Первый иск от лица автовладельца подан к Volkswagen в Германии в рамках «дизельгейта»

Юридическая фирма MyRight, представляющая владельцев автомобилей Volkswagen AG, затронутых «дизельным скандалом» в Германии, подала первый иск к автоконцерну, потребовав возмещения нанесенного потребителям ущерба.

Volkswagen обязался выплатить компенсации порядка 535 000 американских автовладельцев, а также автодилерам на общую сумму около $20 млрд, однако отказался от аналогичных выплат в Европе.

Окружной суд Брауншвейга подтвердил, что получил иск к Volkswagen, поданный MyRight от лица одного из немецких автовладельцев.

В Германии не существует практики классовых исков, принятой в США. В ФРГ суд проводит слушания по делу одного истца, и это дело в дальнейшем используется как модель для проведения аналогичных процессов. В MyRight отмечают, что требования к Volkswagen готовы предъявить еще около 100 000 автовладельцев в Германии.