Volkswagen заключил в США еще одно мировое соглашение на $1 млрд

Volkswagen заплатит еще около $1 млрд для урегулирования дизельгейта в США. Как сообщает MarketWatch, по последнему соглашению, которое федеральный суд подтвердил 20 декабря, автопроизводитель заплатит эту сумму на ремонт или выкуп еще 83 000 автомобилей с 3-литровыми дизельными двигателями. В соответствии с мировым соглашением, утвержденным в конце октября, Volkswagen обещал выплатить в общей сложности $14,7 млрд за мошенничество с выбросами дизельных двигателей.

Последнее соглашение президент и гендиректор Volkswagen Group of America Хинрих Вёбкен назвал очередным важным шагом в стремлении компании все исправить в пользу клиентов. Volkswagen пообещал выкупить 20 000 автомобилей из 83 000, которые особенно трудно привести в соответствие с американскими экологическими нормативами. Оставшиеся 63 000 машин компания намерена довести до кондиции, если запланированный ремонт одобрят американские регуляторы. Если такого одобрения не поступит, компания выкупит и эти автомобили.

Миллиардное соглашение предусматривает, что $225 млн из этой суммы будут направлены на меры по возмещению ущерба экологии штатам и территориям США, еще $25 млн будет направлено на поддержку экологически чистых автомобилей в Калифорнии.

В октябре Volkswagen обещал направить $4,7 млрд из $14,7 млрд на на программы компенсации вредных загрязнений и развития экологически чистого транспорта и его инфраструктуры.