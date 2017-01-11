GM ожидает увеличения прибыли в 2017 году

Американский автопроизводитель General Motors (GM) сообщил, что сильные показатели на двух основных рынках - США и Китае, наряду с сокращениями расходов обеспечат компании более высокую прибыль в 2017 г., сообщает AP.

Генеральный директор Мэри Барра и президент Дэн Аммане заявили на конференции Deutsche Bank в Детройте, что ожидают прибыль в размере $6-6,5 на акцию в 2017 г., по сравнению с $5,5-6 на акцию в 2016 г. GM сообщит финансовые результаты за 2016 г. в следующем месяце.

Мэри Барра также обратилась к администрации избранного президента США Дональда Трампа, который раскритиковал GM за сборку автомобилей на заводе в Мексике, а не в США американскими рабочими. Гендиректор GM отметила, что компания не планирует менять места производства автомобилей, и намерена акцентировать внимание администрации Трампа на том, что сложные производственные решения были приняты годы назад. По ее словам, компания уже помогает увеличивать число рабочих мест и способствует росту экономики США.

«Мы надеемся на разговор с администрацией избранного президента, чтобы убедиться, что они понимают, какое количество рабочих мест мы уже создаем», - заявила Барра. Компания инвестировала более $11 млрд в США в течение последних двух лет, чтобы сохранить или создать новые рабочие места, в GM работают более 100 000 человек в стране, сказала она.

GM также заявила о намерении провести buyback акций еще на $5 млрд. Акции GM подорожали на 4% до $37,45 в ходе торгов после объявления планов компании.