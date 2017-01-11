Honda отзывает в США еще 772 000 машин из-за взрывающихся подушек Takata

Honda отзывает в США 772 000 автомобилей марок Honda и Acura из-за неисправностей подушек безопасности Takata у переднего пассажирского сиденья. Как сообщает АР, эта кампания заявлена как часть отзыва 1,29 автомобилей Honda, анонсированного ранее. Дефектные подушки могут при аварии взорваться и травмировать людей в салоне шрапнелью. Чтобы их надуть, Takata использует технологию минивзрыва с применением аммиачной селитры, напоминает АР. Из-за сбоя в этой технологии происходили несчастные случаи, пока известно о 16 погибших и 180 пострадавших. Подушки Takata используют 17 автопроизводителей, которым по всему миру пришлось отзывать более 100 млн машин, в том числе 69 млн в США. На замену дефектных подушек могут уйти годы.

Под нынешний отзыв попадают в том числе Acura MDX 2005-2006 гг. выпуска, Acura RL 2005-2012 гг. выпуска, Honda Accord 2008-2012 гг., Honda Civic 2006-2011 гг., Honda Fit 2007-2012 гг., Honda Insight 2010-2012 гг., Honda CR-V и Honda Element 2005-2011 гг. и некоторые другие модели.