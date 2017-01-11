Volkswagen заметно снизил продажи в России

Продажи автомобилей немецкого концерна Volkswagen за 2016 г. по сравнению с 2015 г. в России сократились на 4,3%. «За 2016 г. в России было продано 166 900 автомобилей, за 2015 г. - 174 400 автомобилей, снижение составило 4,3%», - говорится в сообщении компании.

Volkswagen объяснял спад показателей напряженной экономической ситуацией в России. Однако, по его данным, в декабре 2016 г. наблюдался небольшой рост продаж - до 16 600 автомобилей с 16 400.

Мировой объем поставок концерна Volkswagen за год вырос на 3,8% до 10,3 млн автомобилей.

В России Volkswagen представлен заводом в Калуге и производственной площадкой в Нижнем Новгороде. Завод в Калуге производит модели Polo Sedan, Tiguan и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия - 225 000 автомобилей в год. С сентября там запущена линия по сборке спортивной версии автомобиля Polo GT. Компания начала экспортные поставки в Мексику.

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде организован полный цикл производства автомобилей Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Проектная мощность составляет 132 000 автомобилей в год. Сборка на этом предприятии начата с 2011 г.