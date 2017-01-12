Продажи легковых автомобилей сократились на 11% в 2016 году – АЕБ

Продажи легковых автомобилей в декабре сократились на 0,9%, сообщил председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер на конференции 12 января. Этот месяц стал лучшим за весь прошлый год – продано 146 000 автомобилей. Это на 10% больше, чем в ноябре, добавил он.

В целом рынок за 2016 г. сократился на 11% до 1,42 млн автомобилей. «Это худший год», – отметил Шрайбер.

Об улучшении на рынке АЕБ говорила по итогам ноября: тогда продажи даже выросли – на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Автодилеры объясняли это стабилизацией валютного рынка и отложенным спросом.

В 2017 г. продажи автомобилей вырастут на 4% до 1,48 млн шт., считает Шрайбер.