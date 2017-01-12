Продажи «АвтоВАЗа» в России в 2016 году снизились на 1%

Продажи «АвтоВАЗа» в России в декабре выросли на 17,8% в годовом выражении – до 27 630 шт., за весь 2016 год – снизились на 1% до 266 300 машин, говорится в сообщении компании.

«По итогам продаж в декабре 2016 г. доля Lada на рынке легковых автомобилей составила 20,4%, по собственной оценке компании, что на 3,2% больше, чем в декабре 2015 г. В декабре 2016 г. было реализовано 27 63о автомобилей Lada, что на 17,8% больше, чем годом ранее, и на 8,3% больше, чем в ноябре 2016 г.», – сообщает «АвтоВАЗ».

По итогам всего 2016 года доля Lada на российском рынке легковых автомобилей составила 20%, увеличившись по сравнению с 2015 г. на 2,2%, отмечает компания.

По итогам 2016 г. Lada Granta заняла второе место в топ-5 самых продаваемых машин в России, Lada Vesta – четвертое место, приводит свои данные «АвтоВАЗ».

«Необходимым условием для роста продаж стало внедрение производственной системы Alliance Production Way и международных систем контроля качества на наших заводах в Тольятти и Ижевске. Мы также благодарны государству за эффективные меры поддержки, которые оказывались автомобильной промышленности и рынку, и приветствуем их продление на 2017 г.», – передает пресс-служба слова президента компании Николя Мора.