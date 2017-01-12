Ford отзывает 816 000 машин с подушками безопасности Takata

Американский автоконцерн Ford принял решение отозвать в Северной Америке 816 000 машин из-за дефекта подушек безопасности, произведенных японской Takata, передает CNBC со ссылкой на представителя компании.

Отозваны будут автомобили модельного ряда Mustang выпуска 2005-2009 гг., Fusion 2006-2009 гг., Edge 2007-2009 гг. и Ranger 2007-2009 гг.

Подушки безопасности японской компании при ДТП могут не раскрыться, а лопнуть или выстрелить в салон автомобиля кусочками металла. Из-за дефекта в мире уже погибли как минимум 16 человек, около 180 получили ранения.