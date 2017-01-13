Takata выплатит $1 млрд из-за дефектов подушек безопасности

Японская Takata признала вину в мошенничестве из-за неисправности производимых подушек безопасности. Компания выплатит властям США компенсацию в размере $1 млрд. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Детройта (штат Мичиган).

Takata оказалась в центре скандала два года назад. Тогда американские власти выяснили, что изготовленные этой компанией подушки безопасности из-за неисправности при ДТП могут не сработать, лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за неисправности в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 получили ранения, при этом 11 смертей произошли в США.