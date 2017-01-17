Группа Renault увеличила мировые продажи в 2016 году на 13,3%

Группа Renault нарастила мировые продажи в 2016 г. на 13,3% до 3,18 млн автомобилей, говорится в сообщении компании.

«Продажи группы Renault растут четвертый год подряд, что позволило ей стать первой французской автомобильной группой в мире, продав в 2016 г. 3 182 625 автомобилей. В 2016 г. мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей группы выросли на 13,3% на фоне общего роста рынка на 4,6%. Доля группы на мировом автомобильном рынке составляет 3,5% (+0,3 процентного пункта по сравнению с 2015 г.). И Renault, и Dacia зафиксировали рекордные продажи. Продажи Renault Samsung Motors увеличились на 38,8%», – говорится в сообщении.

В Европе рыночная доля Renault выросла на 0,5 процентного пункта до 10,6%, а продажи – на 11,8% до 1,805 млн автомобилей, отмечается в сообщении. «За пределами Европы группа продала рекордное количество автомобилей в 2016 г., +15,3% по сравнению с 2015 г. на фоне общего роста рынка на 5,2%. Объем продаж и рыночная доля росли во всех регионах», – поясняет компания.

В регионе Африка – Ближний Восток – Индия группа Renault увеличила продажи на 36,4%, а рыночную долю – на 1,7 процентного пункта до 6,2%, в Иране продажи подскочили на 110,7%, рыночная доля выросла до 8,4%, в Северной Африке у группы 38,5% рынка (+4,9 процентного пункта), в регионе Евразия продажи выросли на 2,3%, несмотря на сокращение рынка на 6,3%, в Бразилии рыночная доля увеличилась на 0,2 процентного пункта до рекордных 7,5% на фоне рыночного спада на 19,8%, приводит свои данные компания.

«Рост продаж в большинстве стран региона компенсировал негативное влияние экономического кризиса в России, где рынок сократился на 10,8%. Renault смогла удержать падение своих продаж в пределах 2,6% и достигла рекордной рыночной доли в 8,2% в основном благодаря популярности Kaptur, продажи которого с запуска на рынок в июне превысили 14 600 автомобилей», – отмечает компания.

«Ожидается, что в 2017 г. мировой рынок по сравнению с 2016 г. вырастет на 1,5%. Также ожидается, что европейский рынок увеличится на 2%, рост во Франции составит те же 2%. На мировом уровне ожидается стабилизация рынков Бразилии и России. Рост в Китае составит 5%, в Индии – 8%. Таким образом, группа Renault ожидает сохранения роста продаж и рыночной доли в Европе и за ее пределами», – резюмирует Renault.