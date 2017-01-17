BMW возобновит поставки премиум-автомобилей в Россию, несмотря на внедрение «ЭРА-Глонасс»

BMW возобновит поставки всех автомобилей премиум-сегмента в Россию, несмотря на обязательную установку системы «ЭРА-Глонасс» с 2017 г., сообщила директор компании BMW Group Russia Елена Смирнова на пресс-конференции по итогам года.

«Мы возобновляем поставки всех автомобилей, получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на наши модификации», - сказала она.

Как пояснила директор BMW Group Russia, модели (кабриолеты четвертой и шестой серии, BMW M3, BMW i8), поставки которых возобновятся на российский рынок, будут ввозиться по действующему сертификату (без сертификата, включающего в себя «ЭРА-Глонасс»).

По сообщению топ-менеджера BMW, поставки автомобилей с установленной системой «ЭРА-Глонасс» ожидаются только в 2019 г.

BMW с 1 января прекратила поставку шести моделей: это кабриолеты BMW 6-й и 4-й серии, M4, М6, а также BMW M3, BMW 5-й серии Gran Turismo и BMW i8. Их ввоз приостановлен из-за «ЭРА-Глонасс», пояснял «Ведомостям» представитель марки: затраты на сертификацию несопоставимы с продажами.

С 2016 г. наличие «ЭРА-Глонасс» для получения ОТТС стало обязательным для автомобилей, занимающихся перевозками детей и опасных грузов, а с 2017 г. – для всех производимых в России и импортируемых, кроме тех, что получили ОТТС до конца 2016 г. Для производителей, которые в 2016 г. сертифицировали модели под требования «ЭРА-Глонасс», Минпромторг использовал повышающий коэффициент при распределении субсидий по программе обновления парка, рассказывает сотрудник одного из автоконцернов.