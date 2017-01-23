В 2016 году выпуск легковых машин в России снизился на 7,4%

В России в 2016 г. производство легковых автомобилей снизилось на 7,4% с предыдущего года и составило 1,1 млн единиц. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Производство грузовиков снизилось на 6,9% и составило 137 000. Выпуск автобусов вырос на 18,6% до 43 200.

В 2015 г. выпуск легковых машин упал на 27,7% до 1,2 млн шт., напоминает агентство. Грузовых машин в стране в 2015 г. было произведено 131 000, что на 14,7% меньше, чем годом ранее. Выпуск автобусов за год сократился на 17% до 36 700.

В декабре 2016 г. производство легковых машин выросло на 11,3% в годовом измерении и на 12,9% по сравнению с ноябрем 2016 г. Производство грузовых автомобилей в декабре сократилось на 4,9% по сравнению с декабрем 2015 г. и на 3,8% по сравнению с ноябрем 2016 г. Выпуск автобусов в декабре подскочил на 33% к декабрю 2015 г. и вырос на 2,5% к ноябрю 2016 г. Абсолютных цифр Росстат не приводит.

Основными производителями легковых машин в РФ являются ОАО «АвтоВАЗ» , группа Sollers, ЗАО «Рено Россия» (завод Renault в Москве), грузовых - ОАО «КАМАЗ» и группа «ГАЗ» .