Toyota утратила мировое первенство по продажам автомобилей

За 2016 г. Toyota продала 10,175 млн автомобилей во всем мире, сообщает АР со ссылкой на отчет корпорации. Продажи Volkswagen (VW) за минувший год составили 10,310 млн машин. Таким образом, Toyota уступила германской компании. General Motors (GM) раскроет свои данные на следующей неделе. Если ее продажи будут меньше, чем у VW, германский автопроизводитель впервые займет лидирующее место в мире, несмотря на «дизельгейт». Продажам VW помог сильный спрос в Китае.

В 2015 г. GM продала рекордные для себя 9,8 млн машин. Toyota со всеми подразделениями, включая Hino Motors и Daihatsu Motor, продала 10,15 млн машин. В первой половине 2015 г. к победе шел VW, но его позиции подорвал «дизельгейт». Его годовые продажи составили 9,9 млн машин, что было на 2% меньше, чем в 2014 г.

Toyota Motor лидировала по продажам автомобилей последние четыре года. В 2011 г. она уступила первенство GM, поскольку производство пострадало из-за землетрясения и цунами в Японии. До 2008 г. в течение более 70 лет на мировом рынке лидировала GM.