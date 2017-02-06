Volkswagen завершил продажи Passat CC в России

Volkswagen завершил продажи седана Passat CC в России, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры марки Volkswagen завершили продажи седанов Passat СС, – сообщили агентству "Москва" в пресс-службе аналитического агентства «Автостат». – Поставки модели были прекращены еще в прошлом году».

Passat CC – четырехдверный седан-купе. У этой модели опускающаяся крыша и безрамные двери, просторный салон c двумя отдельными пассажирскими сиденьями в задней части. В качестве опции предлагается пятиместный салон на водителя и четырех пассажиров.