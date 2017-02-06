Hyundai 15 февраля начнет выпуск нового Solaris на заводе в Петербурге

Завод Hyundai в Петербурге 15 февраля начнет серийное производство нового поколения седана Hyundai Solaris, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор «Хендэ мотор СНГ» Алексей Калицев.

При этом он отметил, что компания не планирует выпуск хетчбэка. «Мы не видим в этом смысла. У нас новый Solaris – это седан, а все потребности хетчбэка реализованы в кроссовере Hyundai Creta. Поэтому мы считаем, что необходимости в таком сегменте хетчбэка нет», – пояснил топ-менеджер.

Говоря о планируемых объемах производства, Калицев отметил, что компания намерена распределить свои мощности между двумя моделями Hyundai, локализованными в Санкт-Петербурге, поровну. «Мы хотим практически паритета», – сказал он, отметив, что автомобили Hyundai производятся в объемах порядка 100 000–110 000 автомобилей в год.