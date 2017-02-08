Гендиректор Volkswagen обсудил с Путиным сложности работы в России

Гендиректор Volkswagen Group Маттиас Мюллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле обсудил проблемы концерна при работе в России.

«Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы и понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией», - сказал Путин. «Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке», - сказал Путин на встрече с Мюллером.

Президент напомнил, что отношения России с концерном начались в 1993 г. «Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж - это 11% продаж автомобилей на нашем рынке», - сказал Путин. Порядка 10% производимой в России продукции Volkswagen идет на внешние рынки, заметил Путин. «VW пользуется и льготами, которые предоставляет российское правительство, с помощью этих льгот тоже обеспечивается достаточно большой объем продаж», - сказал президент.

Мюллер отметил, что объем инвестиций концерна составляет более 1,85 млрд евро. «Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России, в целом развитие промышленности в России, рады также оказать нашу поддержку российской стороне, чтобы совместно успешно развивать наши отношения», - сказал Мюллер.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Мюллер и Путин обсудят планы Volkswagen по развитию бизнеса. Он не подтвердил, что встреча с Мюллером обсуждалась во время последнего телефонного разговора Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Главное российское производство группы VW находится в Калуге – это автозавод полного цикла. Таким способом производятся две модели VW – седан Polo и кроссовер Tiguan, а также лифтбэк Skoda Rapid. Из-за сократившегося спроса (общие продажи группы VW в 2016 г. в России упали, по данным АЕБ, до 156 712 шт., или на 4,9%) завод мощностью 225 000 машин в год загружен менее чем наполовину. В 2016 г. здесь было произведено 110 000 машин. Недавно концерн свернул крупноузловую сборку в Калуге седанов Audi А6 и A8.