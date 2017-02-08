Volkswagen инвестирует $2 млрд в чистые автомобили

Германский автопроизводитель Volkswagen AG создает американское подразделение, которое будет обеспечивать контроль за $2 млрд инвестиций для продвижения автомобилей с нулевыми выбросами загрязняющих веществ, такими как электромобили.

Electrify America LLC является попыткой VW показать приверженность экологически чистым транспортным средствам после «дизельгейта».

Германский концерн по условиям соглашения с властями США должен вложить $2 млрд в следующие десять лет в проекты развития чистого транспорта в этой стране.

Electrify America будет вкладывать средства в строительство и эксплуатацию зарядных станций для электромобилей, включая сеть из более чем 200 станций с функцией быстрой зарядки, сообщает The Mint. Также будут установлены свыше 300 мест для зарядки в 15 крупных городах.

Кроме того, Electrify America проведет безбрендовую рекламную кампанию в целях повышения осведомленности американцев об электромобилях.

Почти половина суммы инвестиций придется на Калифорнию, где дизельные автомобили Volkswagen пользовались популярностью и где продается значительное количество электромобилей.