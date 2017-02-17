«АвтоВАЗ» рассчитывает увеличить производство почти на 60 000 машин

ПАО «АвтоВАЗ» планирует в течение 2017 г. увеличить производство почти на 60 000 машин - автомобилей Lada и брендов альянса Renault-Nissan, следует из сообщения пресс-службы правительства Самарской области.

«Президент завода пояснил, что в прошлом году "АвтоВАЗ" произвел с учетом завода в Ижевске 408 000 автомобилей, в 2017 г. предприятие планирует выпустить порядка 465 000 автомобилей под брендами Lada, Renault, Nissan и Datsun», - говорится в сообщении по итогам встречи президента компании Николя Мора с губернатором региона Николаем Меркушкиным в Тольятти. Таким образом, «АвтоВАЗ» намерен в 2017 г. увеличить выпуск машин под четырьмя брендами на 14%.

В 2016 г. «АвтоВАЗ» снизил продажи в России на 1% по сравнению с показателем 2015 г. - до 266 296 автомобилей.