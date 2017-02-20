«АвтоВАЗ» обсудит возможность поставлять Китаю до 10 000 машин в год

С 22 февраля в Москве пройдут переговоры о поставках продукции «АвтоВАЗа» в Китай. Как сказали ТАСС в правительстве Самарской области, российский автопроизводитель может поставлять КНР до 10 000 машин в год.

Губернатор Николай Меркушкин сообщил о предстоящих переговорах в местном телеэфире и добавил, что автомобили «АвтоВАЗа» становятся все более востребованными за рубежом.

По словам губернатора, вопрос поставок обсуждался с президентом «Автоваза» Николя Мором.

Подробности предстоящих переговоров пока не раскрываются.

В пресс-центре «АвтоВАЗа» заявили, что пока автомобили предприятия в Китай не поставляются, а прокомментировать планы таких поставок не смогли.