Daimler вложит 15 млрд рублей в строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье

Германский автоконцерн Daimler вложит 15 млрд руб. в строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга. Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет, отмечается в нем.

«Подписан специальный инвестиционный контракт по созданию и освоению промышленного производства колесных транспортных средств Mercedes-Benz на территории индустриального парка "Есипово" между Российской Федерацией, АО "Мерседес-Бенц Рус", правительством Московской области, муниципальным образованием сельское поселение Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также привлеченными лицами "Даймлер АГ", ПАО "Камаз", ООО "Даймлер камаз Рус" и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус"», - говорится в сообщении.

Контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций.

Ранее сообщалось, что Daimler планирует начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье в 2018 г. Представитель автоконцерна ранее говорил, что рассматривается площадка индустриального парка «Есипово» в Московской области. По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с ходом переговоров, проектная мощность завода будет составлять до 25 000 автомобилей в год.