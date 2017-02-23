Карлос Гон покинет пост президента и гендиректора Nissan

Карлос Гон с 1 апреля покинет пост президента и гендиректора Nissan Motor, сообщила компания. Его сменит нынешний заместитель Хирото Саикава. Гон сохранит должность председателя совета директоров автоконцерна (сейчас он занимает все три ключевые поста в Nissan), продление его полномочий должно утвердить собрание акционеров компании в июне 2017 г., говорится в сообщении.

Гон сохранит должность гендиректора и председателя совета директоров Renault и хочет уделять больше внимания развитию и руководству альянса Renault-Nissan (где он гендиректор и председатель совета директоров), в который недавно вошла Mitsubishi Motors . В октябре прошлого года Nissan объявил о покупке контролирующего пакета акций Mitsubishi Motors, оказавшейся на грани краха после скандала с фальсификацией данных о расходе топлива машин. Гон возглавил совет директоров Mitsubishi Motors.

Зарплата Гона в Nissan в 2015 г. составила $10,2 млн, еще $7,9 млн он получил от Renault, напоминает ТАСС.

Саикава в последнне время занимал должность заместителя гендиректора и представительного директора Nissan, с апреля 2013 г. по октябрь 2016 г. был директором по конкуренции. Он начал карьеру в компании в 1977 г., с 1999 г. занимал различные руководящие должности, в т. ч. управлял операциями Nissan в Южной Америке и Европе, сообщила компания. С 2006 по 2016 гг. он входил в совет директоров Renault.