Mazda отзывает в России более 12 000 автомобилей из-за подушек безопасности

Дилер японской автомобильной компании Mazda - ООО «Мазда мотор рус» – отзывает в России 12 301 автомобиль модели Mazda 6 GG/GY. Машины были проданы в период с 14 марта 2005 г. по 19 мая 2008 г. В автомобилях могут неправильно сработать подушки безопасности, что приведет к травмированию или гибели водителя и пассажиров.

«В транспортных средствах марки Mazda 6 (GG/GY) высокая абсолютная влажность может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпуса газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя и срабатыванию данной подушки безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям срабатывания подушки безопасности», – говорится в сообщении Росстандарта.

На автомобилях, попадающих под отзыв, в дилерском центре бесплатно заменят газогенератор фронтальной подушки безопасности водителя.