PSA Group может объявить о покупке Opel в понедельник

Французская PSA Group близка к сделке по покупке Opel, европейского подразделения General Motors (GM), сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. В выходные PSA и GM продолжат активные переговоры и планируют объявить о сделке в понедельник. Но с учетом сложности переговоров, заключение соглашения может быть отложено. Ранее аналогичную информацию сообщил Reuters, ссылаясь на два своих источника. PSA отказался комментировать информацию.

Стороны, в частности, обсуждают меры, которые позволили бы PSA добиться экономии на расходах в размере 2 млрд евро после покупки Opel, передал Reuters. Среди таких мер - сокращение производственных мощностей, экономия за счет совместных закупок и уменьшение непроизводственных затрат. Еще одна проблема при переговорах, управление пенсионным фондом Opel, который недофинансирован примерно на $9 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на самостоятельно собранные данные. Другие сложности заключаются в определении лицензионных сборов за технологии, используемые в автомобилях, и планы сокращения производственных мощностей Opel. На следующей неделе запланирована ранее отложенная встреча руководства PSA и лидеров основных европейских профсоюзов, на которой руководители компаний должны объяснить планы сохранений рабочих мест на европейских предприятиях.

Заключительные пункты обсуждений включают также возможности французского автопроизводителя продавать автомобили Opel по всему миру и право американской компании вернуть бренд Chevrolet в Европу, передал Bloomberg.

Гендиректор PSA Карлос Таварес собирается оживить убыточные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации, похожей на ту, что он провел для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen. Таварес говорил, что Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса, тогда как во владении GM такие возможности бренда ограничены.

Приобретение французским автопроизводителем европейских операций GM приведет к созданию второго по величине автоконцерна Европы. Продажи Opel/Vauxhall в регионе составляют около 1,2 млн автомобилей. Объемы продаж в насыщенном массовом сегменте рынка Европы имеют решающее значение для автопроизводителей, и присоединение такой крупной марки как Opel поможет PSA распределить затраты на разработку новых автомобилей и силовых агрегатов по большее количество транспортных средств.