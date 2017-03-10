Автомобилисты вправе требовать возмещения затрат на ремонт с виновника ДТП через суд – КС

Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону страны нормы о порядке расчета страховых выплат за ремонт пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии автомобиля, дав свое толкование применению положений.

Согласно материалам пресс-службы суда, закон об ОСАГО не исключает распространения действия общих норм Гражданского кодекса об обязательствах при причинении вреда на отношения между потерпевшим и причинившим вред. Поэтому, подчеркнул КС, при недостаточности страховой выплаты на покрытие ущерба потерпевший вправе рассчитывать на возмещение разницы в суммах выплат с виновного через суд.

КС РФ отметил, что закон об ОСАГО и основанная на нем Единая методика не препятствуют включению в рамках гражданско-правового спора по ГК РФ полной стоимости ремонта и запчастей в состав подлежащих возмещению убытков потерпевшего от ДТП. Суды при этом могут уменьшать суммы ущерба, если в процессе ремонта использовались новые детали, узлы и агрегаты, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной замене, а также если виновник ДТП найдет более разумный способ исправления повреждений имущества. «Оспоренные нормы не противоречат Конституции РФ с учетом данного истолкования», - говорится в материалах пресс-службы. Решения по делам заявителей при этом подлежат пересмотру.

Поводом для рассмотрения дела послужили жалобы нескольких жителей Краснодарского края. Они попали в ДТП, после чего получили от страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учетом износа деталей. Позднее в судебном порядке они пытались дополнительно взыскать с виновников аварий суммы, составляющие разницу между ущербом, рассчитанным с учетом износа и без учета износа деталей. Однако в итоге Краснодарский краевой суд, ссылаясь на оспоренные нормы ГК РФ и разъяснения Верховного суда РФ, оставил их требования без удовлетворения.