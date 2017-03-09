Ремонту по ОСАГО не дадут обратной силы

Далеко не во всех регионах со вступлением закона в силу будут точки ремонта, отвечающие всем законодательным требованиям

Закон о натуральном возмещении в автостраховании будет действовать только для новых договоров

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг одобрил введение натурального возмещения по ОСАГО только по новым договорам. Таким образом, законопроект не будет иметь обратной силы ни в одном из регионов России и вступит в силу сразу по всем регионам через 30 дней после официальной публикации.

Ранее профильный комитет рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о приоритете натурального возмещения в ОСАГО, согласно которому в ряде регионов предполагалось введение натурального возмещения не только для новых договоров, но и для заключенных до вступления закона в силу. Список этих регионов должен был составить ЦБ. В него вошли бы те регионы, в которых активность недобросовестных автоюристов приводила к критическим показателям убыточности автогражданки.

Во втором чтении законопроект будут рассматривать на пленарном заседании 15 марта, заявил в ходе заседания комитета по финрынкам его председатель Анатолий Аксаков.

«Центробанку предоставлялось право на некоторых территориях распространить новые нормы закона на договоры ОСАГО, заключенные до вступления закона в действие, - указал он. - Эта поправка была согласована, но были большие сомнения насчет равенства прав разных территорий. Мы пришли к выводу, что надо предложить распространение закона только на новые договоры, то есть на те, которые будут подписаны спустя месяц после опубликования закона».

Решение не давать закону о натуральном возмещении обратной силы основано на необходимости защиты прав потребителей, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

По его словам, у ЦБ нет оценок того, какая доля возмещения будет натуральной в первый год действия закона. «Мы выстраиваем дистанционные системы проверки страховых компаний, периметр этих проверок может включать в себя качество оказания такой услуги, как натуральное возмещение», - рассказал зампред ЦБ.

Далеко не во всех регионах со вступлением закона в силу будут точки ремонта, отвечающие всем законодательным требованиям. "Это значит, что будут продолжаться расчеты деньгами", - объяснил Чистюхин.