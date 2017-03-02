Выплаты страховщиков ОСАГО в январе впервые превысили сборы премий

За год средняя выплата по ОСАГО выросла на 23% до 71 347 руб.

В январе 2017 г. страховщики продали полисов на 14,05 млрд руб., а выплатили клиентам 14,3 млрд, свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Еще никогда выплаты по ОСАГО не превышали премии, уверяет представитель союза. Системный кризис в ОСАГО усугубляется, комбинированный коэффициент убыточности (учитывает не только премии и выплаты, но и создаваемые резервы) давно превышает 100%, подчеркивает президент РСА Игорь Юргенс.