Убыток «Ингосстраха» от ОСАГО в 2016 году составил 2,7 млрд рублей

Убыток «Ингосстраха» от ОСАГО за 2016 г. составил 2,7 млрд руб. по МСФО, сообщил председатель правления страховой компании Михаил Волков. По его словам, это происходило на фоне сознательного увеличения «Ингосстрахом» портфеля ОСАГО в 2016 г., когда страховщик был самой быстрорастущей компанией в этом сегменте из первой десятки. «Мы делали это абсолютно осознанно, надеясь, что вместе с законодательством и ЦБ мы сможем отрегулировать этот вид страхования так, чтобы он стал адекватным. К сожалению, этого не происходит», - заметил Волков.

Московский бизнес «Ингосстраха» в сегменте ОСАГО, рассказал Волков, помогает компенсировать убытки по «автогражданке» в других регионах. «У нас в регионах в целом комбинированный коэффициент по ОСАГО 130%. В ряде регионов ситуация более-менее контролируемая, основной убыток приносят так называемые токсичные регионы. По ряду регионов убыточность зашкаливает за 200%», - посетовал Волков.

21 февраля этого года комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о приоритете натурального возмещения в ОСАГО - рассмотреть его могут уже 10 марта. Закон в новой редакции начнет действовать через 30 дней после опубликования, сообщалось в последней версии поправок к закону об автогражданской ответственности — при том, что он должен быть подписан и опубликован до 1 апреля этого года, то есть вступление в силу возможно уже в мае.

«Мы надеялись, что в новом законе с помощью натуральной формы возмещения мы сможем откорректировать эту безобразную ситуацию, которая происходит в первую очередь в связи с деятельностью автоюристов. Но то, что вырисовывается, в целом говорит о том, что ситуация будет только ухудшаться в связи с этим законом», - комментирует Волков. Скорее всего, констатирует он, принятие этого законопроекта приведет к новому жесткому кризису на рынке ОСАГО: снова появится вопрос доступности «автогражданки» в токсичных регионах, который был решен с помощью введения системы электронного ОСАГО и единого агента.

«И если это будет приводить к финансовой неустойчивости компании, к огромным убыткам, какие-то меры нам придется предпринимать. Мы начинаем обсуждать, что делать. Так действовать дальше невозможно», - заметил Волков, подчеркнув, что вопрос о мерах будет подниматься на собрании акционеров «Ингосстраха». «Пока мы не ставим вопрос о том, чтобы сдать лицензию ОСАГО. Мы надеемся на перемены к лучшему», - добавил он.

Каско в «Ингосстрахе» было прибыльным в 2016 г., рассказал Волков, однако сколько именно, не уточнил. «Я считаю, что это какое-то стечение обстоятельств, потому что долгосрочно на рынке такой ситуации, когда мы получаем достаточно большие прибыли по каско, не бывает. Рыночные механизмы приведут к тому, что эти прибыли начнут снижаться», - отметил при этом он.