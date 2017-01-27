Средняя выплата по ОСАГО в 2016 году выросла на 40%

Средняя выплата в ОСАГО в 2016 г. выросла на 40% – до 69 024 руб., средняя премия по договору при этом увеличилась всего на 9% – до 6032 руб., свидетельствуют предварительные данные Российского союза страховщиков (РСА). В 2015 г. средняя выплата составляла 49 422 руб., средняя премия – 5531 руб.

Получается, что выплаты росли в 4,5 раза быстрее премий, замечает президент РСА Игорь Юргенс: «Увеличение средней выплаты в прошлом году было максимальным за все действие закона об ОСАГО».

А вот сборы в «автогражданке» растут все медленнее, более того, в декабре средняя премия снизилась на 2% по сравнению с последним месяцем 2015 г. - до 6051 руб. Средняя выплата за тот же период увеличилась на треть – до 76 796 руб.

В целом сборы премий страховщиков ОСАГО в 2016 г. выросли на 7% до 235,6 млрд руб., выплаты - на 36% до 165,9 млрд руб. Лидеры по объемам собранных премий - «Росгосстрах» (54,7 млрд руб.), «РЕСО-гарантия» (35,4 млрд руб.) и «Ингосстрах» (28,2 млрд руб.), максимальные выплаты произвели «Росгосстрах» (68,9 млрд руб.), «РЕСО-гарантия» (16,6 млрд руб.) и ВСК (12,4 млрд руб.).

Таким образом, выплаты страховщиков ОСАГО в 2016 г. составили 70% собранных премий, продолжает Юргенс: «Такого скачка еще не наблюдалось. Самым высоким этот показатель был в 2010 и 2014 гг. – 59%». Лимиты в ОСАГО были повышены в 2014 г., это обернулось сначала ростом сборов в 2015 г., а затем в 2016-м - всплеском выплат, поясняет Юргенс.

По итогам года выплаты превысили сборы у 16 страховщиков. Среди них действующую лицензию на ОСАГО имеют двое – лидер рынка «Росгосстрах» (54,7 млрд руб. премий против 68,9 млрд руб. выплат) и Центральное страховое общество (81 млн руб. против 92,7 млн руб.). Остальные страховщики по разным причинам покинули рынок ОСАГО в 2016 г., среди них «Альянс», страховая группа «Уралсиб», «Бин страхование» (присоединилась к ВСК), страховая группа МСК (присоединилась к «ВТБ страхованию»), «Транснефть» (вошла с состав «Согаза») и др.