«АвтоВАЗ» и «Яндекс» разработают мультимедиа систему для автомобилей

«АвтоВАЗ» и «Яндекс» будут заниматься разработкой мультимедийных систем нового поколения, включающих информационно-развлекательные и навигационные сервисы, говорится в сообщении автоконцерна.

Документ подписали президент «АвтоВАЗа» Николя Мор и гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин в рамках Российского автомобильного форума-2017. Договор о стратегическом партнерстве стороны планируют заключить до 31 декабря 2017 г.

«Яндекс», в свою очередь, планирует участвовать в создании мультимедиа системы «АвтоВАЗа» на уровне адаптации своих сервисов, а автопроизводитель планирует установку мультимедиа систем с сервисами «Яндекса» на основную часть производимых автомобилей Lada, отмечается в сообщении.

«В настоящий момент Lada продолжает развивать телематическую платформу Lada Connect, связывающую автомобиль, пользовательские устройства, информационно-развлекательные и навигационные сервисы в единое мультимедиа-пространство. Совместная работа "АвтоВАЗа" и "Яндекса" ускорит развитие пользовательского опыта Lada Connect и клиентоцентрированного сервиса, который выведет общение водителя и пассажиров с автомобилем на новый уровень», - поясняет «АвтоВАЗ».