В офисах Audi проходят обыски в связи с дизельным скандалом

Генпрокуратура ФРГ проводит обыски в центральных офисах концерна Audi в Ингольштадте и Некарсульме (федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг), сообщил телеканал ARD со ссылкой на представителя ведомства.

По данным ведомства, обыски проводятся с 7.00 (9.00 мск) в связи в расследованием так называемого дизельного скандала – незаконными манипуляциями данными о количестве вредных выхлопов со стороны автопроизводителя.

Помимо офисов, обыски проводятся и в частных квартирах, сообщил представитель генпрокуратуры.

Volkswagen Group, куда входит AUDI, 11 марта признала себя виновной в уголовных преступлениях в суде США. Крупнейший мировой автопроизводитель заявил в суде, что вводил в заблуждение американских регуляторов и клиентов, скрывая уровень выбросов дизельных машин, и препятствовал расследованию. Судья принял признание, и Volkswagen теперь официально признан совершившим уголовное преступление в Соединенных Штатах, пишет Automotive News. Если бы VW не признал вину, ему бы грозили потенциальные штрафы от $17 млрд до $34 млрд.

Volkswagen подал заявление о признании вины по трем уголовным преступлениям: заговоре, препятствовании отправлению правосудия и импорту товаров в США посредством ложных заявлений. Соглашение было принято окружным судом Детройта, объявление приговора отложено на 21 апреля.