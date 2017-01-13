Арестованному в США топ-менеджеру Volkswagen грозит до 169 лет тюрьмы

Если в США будет доказана вина в участии в «дизельгейте» топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта, ему грозит до 169 лет лишения свободы, сообщает Deutsche Welle. Окружной суд Детройта отклонил ходатайство Шмидта в освобождении под залог и оставил его под стражей. Менеджер был задержан 7 января перед вылетом в Германию.

Шмидту и еще пяти менеджерам VW в США предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с нарушением экологических норм страны и фальсификацией сведений, предоставленных американским федеральным властям.

Помимо Шмидта, власти США обвиняют в причастности к «дизельгейту» еще пятерых топ-менеджеров VW. Это Хайнц-Якоб Нойсер, который с июля 2013 г. до сентября 2015 г. руководил развитием бренда Volkswagen и входил в совет директоров марки. С октября 2011 г. до июля 2013 г. Нойсер руководил разработками двигателей VW. Также в заявлении Минюста США назван Йенс Хадлер, который возглавлял разработку двигателей компании до Нойсера – с мая 2007 г. по март 2011 г.. Еще один обвиняемый, Ришард Доренкамп, работал в VW c 2003 по 2013 г., а с 2006 г. возглавлял команду инженеров, которые разработали первый дизельный двигатель, приспособленный под новые более жесткие нормы США по выбросам вредных веществ. Четвертый обвиняемый, Бернд Готтвайс, с 2007 г. по октябрь 2014 г. отвечал в VW за управление качеством и безопасностью продукции. Задержанный в США Шмидт с 2012 по февраль 2015 г. отвечал за защиту окружающей среды и инженерию в бюро компании в Мичигане, а с февраля по сентябрь 2015 г., вернувшись в штаб-квартиру VW под непосредственное руководство Нойсера, занимался там в том числе выбросами моторов. Шестой, Йорген Питер, работал в VW с 1990 г. в области управления качеством и безопасности продукта, в 2015 г. он занимался связями с регулирующими органами США.

По данным DW, все пятеро сейчас находятся в Германии. В США сомневаются, что удастся добиться их экстрадиции.

Шмидт, Питер и Нойсер до сих пор работают в VW, хотя последний был отстранен от обязанностей в связи с расследованием. Оливер Шмидт с 2012 по февраль 2015 г. возглавлял подразделение, отвечающее за экологические стандарты и технические разработки в штате Мичиган, а затем до сентября 2015 г. работал под руководством Нойсера, в частности над технологическими решениями по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Volkswagen в 2006 г. начал разработку нового дизельного двигателя, который отвечал бы строгим экологическим требованиям в США, которые были введены в 2007 г. Топ-менеджмент автоконцерна анонсировал производство «чистого дизеля», однако в процессе разработки стало понятно, что это невозможно, объясняет DW. По версии следствия, тогда инженеры VW под руководством Доренкампа и Хадлера создали программное обеспечение, которое распознавало режим работы автомобиля: тестовый во время проверки на соответствие экологическим стандартам или реальный во время использования на дороге. В зависимости от этого регулировалась работа системы управления выхлопами. Во время аттестации автомобили соответствовали американским стандартам, а в реальных условиях уровень выхлопов мог превышать допустимый в 40 раз.