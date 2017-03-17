BMW с 31 марта повысит цены в России

«BMW Group Россия» сообщила, что с 31 марта повышает цены на весь модельный ряд автомобилей марки BMW. Как передает ТАСС, машины подорожают в среднем на 1,9%. Цена автомобиля BMW первой серии будет начинаться от 1 490 000 руб.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 г. BMW продала в России 27 507 автомобилей.

В январе компания сообщила, что возобновляет поставки всех автомобилей премиум-сегмента в Россию (кабриолеты четвертой и шестой серии, BMW M3, BMW i8) по действующему сертификату одобрения типа транспортного средства (ОТТС) (без сертификата, включающего в себя «ЭРА-Глонасс»), напоминает ТАСС. С 2017 г. установка этой системы стала обязательной, без нее экспортировать машины на российский рынок нельзя. По сообщению BMW, поставки автомобилей с установленной системой «ЭРА-Глонасс» ожидаются только в 2019 году.

Ранее российское подразделение BMW отказалось от установки системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс» на ряд нишевых моделей из-за экономической нерентабельности.