В Москве с помощью камер слежения будут проверять наличие ОСАГО у нарушителей – «Интерфакс»

Рабочая группа с участием представителей ГИБДД, автостраховщиков и представителей столичных властей планирует завершить весной разработку пилотного проекта по расширению функционала камер слежения на дорогах Москвы, сообщил «Интерфаксу» источник на рынке моторного страхования.

Согласно прогнозным данным, приведенным в ходе последнего заседания рабочей группы на прошлой неделе, в Москве извещения о штрафах в связи с нарушениями ПДД получают 40 000-50 000 водителей ежедневно, соответственно, такое количество раз водители могут проверяться на наличие полисов ОСАГО. Ежедневно столичными камерами слежения на дорогах фиксируется до 40 млн проездов.

По оценкам экспертов Российского союза автостраховщиков, без полисов ОСАГО сегодня на дорогах может находиться до 5% водителей. Таким образом, в группе риска порядка 300 000 автовладельцев, проверка машин которых на наличие полисов ОСАГО через базу данных РСА может дать отрицательный результат. В рамках пилотного проекта после выявления таких фактов в адрес водителей последуют автоматические штрафные санкции.

Собеседник агентства уточнил, что «камеры в ходе эксперимента в Москве смогут проверять наличие полисов ОСАГО только у выявленных ими нарушителей». Однако, «к примеру, если камеры фиксируют превышение установленного скоростного режима на 1 км/ч, водителю штраф не выписывается, но проверка на наличие полиса ОСАГО такого нарушителя точно ожидает», пояснил источник.

Он также сообщил о некой коллизии, обнаружившейся в ходе последних обсуждений темы рабочей группой. «Так, представители столичного ГИБДД высказались против введения переходного периода, во время которого нарушители за езду без полиса ОСАГО будут регистрироваться системой, "письма счастья" им будут направляться, но штрафные санкции некоторое время к таким водителям применяться не будут. Представители ГИБДД высказали сомнения в том, что это возможно: если нарушитель выявлен, он должен быть оштрафован. На введении переходного периода настаивают страховщики ОСАГО. В ходе обсуждения они напомнили, что "мягкий порядок предупреждений нарушителей уже применялся ГИБДД при введении одностороннего движения в центре Москвы, а также на первом этапе внедрения камер слежения на дорогах в РФ. Правда, это длилось недолго", пояснил собеседник агентства.

Кроме того, страховщики на последнем заседании группы предложили протестировать новый порядок, при котором камеры выявляют не только нарушителей скоростного режима, но и нарушителей без полисов ОСАГО в рамках мини-проекта с использованием всего нескольких камер на одной трассе, чтобы отработать порядок взаимодействия в ходе обмена информацией, полученной камерами слежения.