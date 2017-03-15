Законопроект о приоритете ремонта в ОСАГО дошел до финального чтения

Дума приняла во втором чтении поправки к закону об ОСАГО о приоритете натурального возмещения. Финальное чтение поправок состоится 17 марта. Обязательный ремонт «заработает» через 30 дней после принятия закона только по новым договорам. Инфраструктура для него готова, убежден председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков: практически все страховщики уже заключили договоры с сотнями и «даже тысячами» станций техобслуживания.

Ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа, детали, бывшие в употреблении, использовать запрещается. Ремонтировать автомобиль можно на автосервисе из предоставленного страховщиком списка либо на выбранном самостоятельно и согласованном со страховщиком. Путь до СТО должен составлять не более 50 км от места аварии или места жительства гражданина – кроме случаев, когда страховщик сам организовал и оплатил перевозку поврежденного автомобиля. На ремонт отводится 30 дней, автомобили не старше двух лет должны ремонтироваться у официальных дилеров. Если автомобиль после ДТП разрушен полностью или страховщик не предоставил СТО для качественного ремонта, вместо ремонта полагается денежная выплата.

Не все депутаты согласились с предложенными поправками. Человек должен иметь возможность отремонтировать автомобиль на любой СТО из перечня ЦБ, а не на станции из перечня страховщика, заявил Алексей Куринный из КПРФ — иначе страховщики, стремясь провести ремонт подешевле, будут предлагать только те автосервисы, с которыми у них есть договоренности. Такого реестра сегодня не существует, напомнил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, кроме того, страховщики сами заинтересованы в качественном ремонте: иначе ЦБ будет налагать на них штрафы или отстранять от возможности ремонтировать.

Владельцев частного такси — юрлиц и физлиц — нужно освободить от обязанности ремонтировать автомобиль, продолжил Куринный: ведь это основное их средство заработка, они не могут ждать 30 дней, пока страховщик его отремонтирует. Также страховщики должны оплачивать проезд потерпевшего в ДТП до станции техобслуживания — как после аварии, так и когда тот будет забирать отремонтированный автомобиль, считает Куринный, сумма возмещения должна составлять до 10 000 руб. Юрлица не подпадают под действие закона об ОСАГО, а если владелец такси — физлицо, ему все равно не стоит оставлять «лазейку» для злоупотребления правом, возразил Аксаков, а что касается оплаты проезда — потерпевшие просто станут зарабатывать на этой норме.

В апреле прошлого года президент Владимир Путин в ходе прямой линии поручил правительству и ЦБ к осени придумать, как изменить механизм возмещения ущерба при ДТП, и внедрить в ОСАГО приоритет ремонта, чтобы недобросовестные автоюристы не «тиранили» страховщиков. По оценке Российского союза автостраховщиков, в 2015 г. недобросовестные автоюристы отсудили у страховых компаний около 10 млрд руб., в 2016 г. - около 30 млрд руб.

Минфин и ЦБ не пришли к единому мнению о том, как реформировать ОСАГО, в итоге 14 декабря Дума рассмотрела в первом чтении законопроект о приоритете натурального возмещения, внесенный летом Михаилом Емельяновым из «Справедливой России». С того момента законопроект неоднократно претерпевал изменения. Комитет Думы по финансовому рынку предлагал ввести приоритет ремонта не только для новых договоров, но и для ранее заключенных, в ряде регионов, где активность недобросовестных автоюристов приводила к критическим показателям убыточности автогражданки. Но от этого варианта отказались: реформа коснется только новых договоров.