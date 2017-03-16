К борьбе с мошенничеством в ОСАГО подключат Верховный суд и МВД

Дума приняла во втором чтении поправки к закону об ОСАГО – о приоритете натурального возмещения. Третье чтение поправок пройдет 17 марта, вступить в силу они могут уже к концу апреля, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект (см. врез) необходимо принять как можно скорее, указал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину («Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили Аксаков и депутат от КПРФ Алексей Куринный). Выплаты страховщиков в целом по России в 2016 г. превысили премии на 74%, убыточность ОСАГО растет, и основная причина – рост нестраховых издержек: потерпевшие и их представители злоупотребляют правом. Экспертные заключения о ДТП составляются с нарушениями, выплаты завышаются: средняя выплата, например, в Адыгее или Карачаево-Черкесии в 2 раза выше московской. «Автоюристы осуществляют деятельность, направленную не на защиту прав потерпевших <...> а на максимизацию взыскиваемых со страховщиков сумм в свою, автоюристов, пользу», – указывается в письме. Они инсценируют ДТП, и их частота растет – например, в Волгограде она в 2 раза выше, чем в России в целом. Задействованы и суды: бывает, один судья за день удовлетворяет более сотни исков от одного и того же человека к одному и тому же страховщику.

Что обещает новый закон Ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа, детали, бывшие в употреблении, использовать запрещается. Ремонтировать можно на автосервисе из предоставленного страховщиком списка – либо на выбранном самостоятельно и согласованном со страховщиком. Путь до сервиса должен составлять не более 50 км от места аварии или места жительства гражданина – кроме случаев, когда страховщик сам организовал и оплатил перевозку поврежденного автомобиля. На ремонт отводится 30 дней, автомобили не старше двух лет должны ремонтироваться у официальных дилеров. Если автомобиль после ДТП разрушен полностью или страховщик не предоставил сервис для качественного ремонта, вместо ремонта полагается денежная выплата.

Поправки помогут, но решать проблему надо комплексно, резюмирует Швецов: нужны согласованные действия ЦБ, МВД, Генпрокуратуры и Верховного суда. Автопосредников необходимо проверить, обеспечить единую судебную практику для формирования нормального рынка ОСАГО.

Дума откликнулась на обращение ЦБ. «В принятом по итогам заседания проекте постановления два пункта: первый – принять [поправки], второй – [поручение] ЦБ, Генпрокуратуре, МВД и Верховному суду предпринять действия по наведению порядка на этом рынке [ОСАГО]. Это решение мы направим, приложив письмо ЦБ, руководителям этих структур», – сказал Аксаков.

Сами юристы и их действия абсолютно законны, а ЦБ считает неспособность страховщиков им противостоять основанием для изменения закона, возмущался Куринный, если проблема действительно настолько серьезна, необходимо отправлять в отставку руководителей МВД и менять судебную систему, иначе заявления ЦБ выглядят как неуважение к судебной системе. «Одна из ветвей власти вдруг работает против закона, по мнению ЦБ и страховых компаний, интересы которых он в данном случае защищает», – удивляется депутат.

ЦБ через несколько часов после заседания Думы опубликовал проект нового положения об ОСАГО: документ устанавливает правила возмещения в натуре, говорится в пояснительной записке. Если страховщик за год нарушил обязательства по ремонту более одного раза, ЦБ может лишить его права проводить ремонт, сказано в документе.

Если суд выносит незаконное решение, виноват не автоюрист, убеждена заместитель гендиректора «Главстрахконтроля» Инна Жаврид: «Если в системе наведут порядок, найдут мошенников, на рынке останутся только специалисты, и они будут взыскивать со страховщиков в несколько раз больше».

Поправки о натуральном возмещении – шаг вперед, хотя и недостаточный, полагает гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов, намерение координировать действия [властей] более чем похвально, но об эффективности такого шага говорить рано.

Судьи, выносящие сотни решений, существуют, знает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, а что касается координации действий властей, то декларации мало. Даже в Краснодаре, где правоохранители работу начали и страховых случаев стало меньше, суды ничего не предприняли и средняя выплата выросла, заключает он.

Представители ЦБ, Верховного суда, МВД и Генпрокуратуры не смогли оперативно предоставить комментарии. Источники, близкие к МВД и Генпрокуратуре, сообщили, что ведомства рассмотрят обращения Госдумы, когда они к ним поступят.