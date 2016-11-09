В РСА долю мошеннических выплат в ОСАГО оценили в 40%

Доля нестраховых выплат в обязательном страховании автогражданской ответственности может достигать 40%. Как передает «Интерфакс», эту оценку привела замруководителя департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина, она сослалась на экспертные данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Нормальных достоверных и исчерпывающих данных на эту тему нет», - сказала она и добавила, что до сих пор к бюро страховых историй не подключились 18 действующих страховщиков, что не позволяет создать эффективную систему противодействия мошенникам по разным линиям страхования для предупреждения мошенничества еще на стадии заключения договора.

Рассчитывая на поддержку Банка России, «страховщики сами должны соблюдать принципы прозрачности своей деятельности и придерживаться добросовестных практик», предупредила Никитина. Она напомнила о случаях, когда в страховых мошенничествах были задействованы сотрудники самих компаний. По ряду компаний возбуждены дела, в которых представители страховщиков обвиняются в мошеннических действиях, регулятор не один раз выявлял у страховщиков наличие фальшивых неподтвержденных активов.

По данным, приведенным президентом Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, на долю страховых мошенников в общих выплатах в автостраховании в 2015 г. могло приходиться 10-15 млрд руб.