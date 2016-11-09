ТАСС сообщил о разногласиях ЦБ и Минфина по первому пакету поправок об ОСАГО

Из-за разногласий между Минфином и Банком России задерживается внесение в Думу первого пакета поправок к закону об ОСАГО, которые реформируют рынок обязательной автогражданки. Это сообщает ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке. По его информации, ведомства не могут договориться, кто должен принимать решение о натуральной форме возмещения ущерба по ОСАГО (то есть ремонт вместо денег) и кто должен будет принимать решение о том, куда направлять страхователя на ремонт. «Банк России исходит из логики, что автовладелец должен получить отремонтированный автомобиль, а Минфин уходит в бюрократию», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает, что о сенью Госдума примет законы о приоритете натурального (ремонт авто) возмещения по ОСАГО и о финансовом омбудсмене на рынке автострахования. Руководитель департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук говорил, что поправки могут быть внесены в Госдуму в первые дни ноября и что регулятор заинтересован в их скорейшем внесении, потому что до конца года осталось мало пленарных заседаний.