«Северсталь» законсервирует «Северную»

Горно-металлургическая «Северсталь» решила временно законсервировать шахту «Северная» в Воркуте, которая пострадала от взрыва метана в феврале 2016 г. Об этом говорится в сообщении компании. Соответствующее решение приняла техкомиссия, в которую входят представители Ростехнадзора, МЧС и «Северстали».

Причина консервации – вероятность повторного возникновения пожаров в выработках, говорится в сообщении.

«Безопасность людей – наш главный приоритет, поэтому никакие мероприятия на шахте «Северная» не будут проводиться до полной уверенности в безопасности любых работ на ней», – приводятся слова гендиректора «Воркутаугля» Вадима Шаблакова. При взрыве в феврале на шахте погибло 36 человек.

«Северная» приносила «Воркутауглю» (единственный угольный актив «Северстали») по 1,5 млн т в год, всего компания добывыла 5,7 млн т угля в 2015 г. Отрабатывать запасы коксующегося угля «Северной» компания намерена через расположенную рядом шахту «Комсомольская», отмечается в сообщении «Северстали».

Добывать запасы «Северной» намного выгодней через близлежащую шахту, чем строить новую или осушать затопленную, говорит топ-менеджер крупной угольной компании. «Подземный коридор будет стоить от 100 000 до 120 000 руб. за погонный метр, конечно, нужно будет более дорогое оборудование для стабилизации прохода, но это не идет ни в какое сравнение с периодом ожидания в три-четыре года, которые нужны будут на осушение затопленной шахты», - отмечает топ-менеджер.

Всего запасы «Северной» составляют около 30 млн т марки Ж, к отработке будут доступны примерно 30% запасов, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Ранее компания рассматривала возможность объединить шахты под землей для оптимизации производства, однако это было признано нецелесообразным по причине безопасности и стоимости работ, напоминает Худалов.

Цены на уголь в моменте скорее всего слабо отреагируют, (шахта приносила «Северстали» 1,5 млн т угля в год), считает Худалов, ведь только на проектные работы потребуется год, еще столько же - на конструирование прохода и начало отработки.

Убытки от взрыва на воркутинской шахте «Северная» составили $4 млн, говорится в отчете «Северстали» за I квартал 2016 г. Из них $2 млн – компенсация родственникам погибших, оставшиеся $2 млн – начисленный резерв по оборудованию, которое находилось в той лаве, где произошел взрыв, пояснял представитель компании. После того как произошла вторая серия взрывов и было принято решение затопить шахту, в нее больше никто не спускался. «Оборудование, находящееся в других лавах «Северной», на поверхность не поднималось», – говорил представитель «Северстали». Стоимость этого оборудования – $60 млн, а закачать воду в шахту и осушить ее обойдется «Северстали» в 500 млн руб. ($7,6 млн по текущему курсу), оценивал заместитель гендиректора компании Алексей Куличенко. На данный момент убытки компании от взрывов на «Северной» могут составить около $73,6 млн (четверть прибыли «Северстали» за I квартал 2016 г.).