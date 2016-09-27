Минэнерго предлагает не закрывать опасные угольные шахты

О судьбе угольных шахт правительство задумалось после трагедии на принадлежащей «Северстали» шахте «Северная» в Воркуте. В феврале из-за взрыва там погибло 36 человек. Это не первая подобная трагедия. Поэтому владелец «Мечела» Игорь Зюзин на одном из совещаний под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича предложил радикальный рецепт – закрыть все шахты в России и добывать коксующийся уголь только открытым способом. Тогда правительство дало поручение Минэнерго просчитать затраты на модернизацию опасных шахт или затраты на их ликвидацию.

Замминистра энергетики Анатолий Яновский представил в правительство отчет 1 сентября. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Минэнерго пришло к выводу, что опасность представляет каждая третья шахта (20 из 58). В список особо опасных шахт попали все предприятия «Северстали» (кроме «Воргашорской»), шесть шахт Evraz, три – «Мечела» и одна – «Белона» (принадлежит ММК). Закрытие 20 предприятий обойдется в 53,7 млрд руб. Тогда как модернизация систем безопасности в ближайшие четыре года – в 23,1 млрд руб. Минэнерго пишет, что после этого количество опасных шахт снизится до пяти.

На 20 самых опасных шахтах добывается суммарно 103,7–105 млн т угля различных марок от особо ценных Ж и ГЖ до ТС и Д. Из презентации Минэнерго следует, что если закрыть все опасные шахты, где производится уголь марки Ж и ГЖ, то их производство в России сократится на 62%. Альтернативные производители угля, среди которых Эльгинское месторождение (принадлежит «Мечелу»), а также ГОК «Ингалинский» («Колмар»), смогут увеличить производство угля до 40 млн т, отмечает Минэнерго. Однако, когда это может произойти, в презентации Яновского не указано, а представитель министерства говорить на эту тему не стал.

Поэтому Минэнерго не стало рекомендовать правительству форсировать закрытие опасных шахт. Вместо этого власти должны «рекомендовать» угольщикам «принять исчерпывающие меры по обеспечению промышленной безопасности» на шахтах. Министерство также предлагает, чтобы Минприроды выдавало лицензии в первую очередь на угольные месторождения, которые можно отрабатывать открытым способом. При этом лицензии должны выдаваться в том числе и в качестве компенсации собственникам, закрывающим особо опасные шахты.

Предложения по лицензированию были включены в протокол по инициативе Минприроды, говорит представитель этого министерства. Он отмечает, что Минприроды дорабатывает новый план по лицензированию до 2020 г. с участками, которые можно отрабатывать открытым способом, или с высоколиквидными марками сырья. Кроме того, в Кузбассе уже разработана и опробована практика, при которой новый владелец недр обязан проводить ликвидационные работы на старых шахтах, говорит представитель Минприроды.

Все указанные суммы учитывают только затраты собственников, хотя те могут обратиться за господдержкой и в некоторых случаях получить ее, уточняет источник «Ведомостей», близкий к Минэнерго.

Какие бюджетные средства предусмотрены на модернизацию опасных шахт и что будет, если собственники не станут модернизировать или закрывать предприятия, он не уточняет.

Топ-менеджер одной из угольных компаний говорит, что Минэнерго хочет уточнить некоторые положения Ростехнадзора и если шахты не будут соответствовать новым требованиям, то ведомство вправе приостановить работу на предприятиях, а это приведет к убыткам компаний.

«Белон» не планирует закрывать шахту, которую Минэнерго относит к опасным, сказал представитель ММК. «Опасность снизилась после отработки пласта № 3, компания с 2016 по 2020 г. планирует потратить на повышение безопасности около 2,5 млрд руб.», – продолжает он. «Практически все рекомендации, что приведены в докладе, уже выполнены», – говорит представитель Evraz. Компания продолжит инвестировать в меры по обеспечению безопасности, уточняет он. В этом году в системы безопасности предприятий «Воркутаугля» планируется инвестировать 1,9 млрд руб., с 2013 г. «Северсталь» вложила в промышленную безопасность почти 3,7 млрд руб., говорит представитель компании.

«Закрывать даже опасные шахты никто не будет», – считает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: «Мечел» может под программу модернизации получить государственную помощь, а Evraz и «Северсталь» получат еще один инструмент в переговорах с РЖД о льготах на тарифы из Якутии и Сибири. «Подземная добыча угля всегда несет повышенные риски. Вопросы могут возникнуть лишь к тем компаниям, кто действительно будет мало инвестировать в безопасность шахт», – говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Но сейчас у металлургов есть неплохая прибыль, а капитальные затраты на низком уровне и они могут себе позволить такие инвестиции, считает он.

Представитель секретариата Дворковича от комментариев отказался.