«Полюс» пересчитал дивиденды

Российский золотодобытчик намерен платить каждые полгода по 30% EBITDA, до тех пор пока долговая нагрузка меньше 2,5 EBITDA

Золотодобывающая компания «Полюс» приняла новую дивидендную политику. Теперь компания будет платить дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2,5, говорится в сообщении «Полюса».

Если долговая нагрузка вырастет (а это может произойти из-за снижения EBITDA), совет директоров будет принимать решение по выплатам акционерам на свое усмотрение (учитывая при этом свободный денежный поток, финансовое положения компании, а также прогнозы и макроэкономическую ситуацию), отмечается в заявлении компании.

На усмотрение совета директоров «Полюса» остается и выплата специальных дивидендов. Первые дивиденды по новой политике компания рассчитывает выплатить уже по итогам второго полугодия 2016 г. (решение совет директоров может принять уже в первом полугодии 2017 г.).

До этого момента «Полюс» должен был платить по 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, эту дивидендную политику компания унаследовала от Polyus Gold, признавал в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Павел Грачев. «В абсолютных значениях, по мере того как будет увеличиваться производство и денежный поток, дивидендные выплаты будут расти», - обещал он.

Чистая прибыль «Полюса» за первое полугодие 2016 г. была $500 млн. Ныне материнская компания «Полюса» – Polyus Gold – последний раз объявляла дивиденды по итогам 2014 г. ($184,5 млн), а также платила спецдивиденды – $500 млн, следует из документов компании. Дивидендов у «Полюса» не было с 2012 г.

Дивиденды очень нужны Polyus Gold (ей принадлежит 61,37% «Полюса»), компании должны Сбербанку суммарно $6,2 млрд после обратного выкупа и делистинга Polyus Gold с Лондонской биржи в 2015 г. Долг «Полюса» после обратного выкупа у Polyus Gold своих акций и бумаг с Московской биржи в начале 2016 г. также вырос – до $3,5 млрд. В итоге у «Полюса» оказалось 34,1% квазиказначейских акциий.

Но за III квартал долг и Polyus Gold, и «Полюса» сократился на 7% до $3,2 и $2,9 млрд соответственно, отметила компания.

«Полюс» два года подряд занимал первую строчку в рейтинге самых рентабельных по EBITDA золотодобывающих компаний мира, по итогам первого полугодия 2016 г. рентабельность компании по EBITDA была 64% (а по итогам 2015 г. – 58%), выручка составила $1,1 млрд, а скорректированная EBITDA – $691 млн, чистая прибыль при этом снизилась к первому полугодию 2015 г. на 7% до $405 млн.