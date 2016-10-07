Промышленность

«Полюс» пересчитал дивиденды

Российский золотодобытчик намерен платить каждые полгода по 30% EBITDA, до тех пор пока долговая нагрузка меньше 2,5 EBITDA
«Полюс» пересчитал дивиденды
«Полюс» пересчитал дивиденды
ПАО «Полюс»

Золотодобывающая компания «Полюс» приняла новую дивидендную политику. Теперь компания будет платить дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2,5, говорится в сообщении «Полюса».

Если долговая нагрузка вырастет (а это может произойти из-за снижения EBITDA), совет директоров будет принимать решение по выплатам акционерам на свое усмотрение (учитывая при этом свободный денежный поток, финансовое положения компании, а также прогнозы и макроэкономическую ситуацию), отмечается в заявлении компании.

Чистая прибыль материнской структуры золотодобывающего «Полюса» упала на 15%

На усмотрение совета директоров «Полюса» остается и выплата специальных дивидендов. Первые дивиденды по новой политике компания рассчитывает выплатить уже по итогам второго полугодия 2016 г. (решение совет директоров может принять уже в первом полугодии 2017 г.).

До этого момента «Полюс» должен был платить по 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, эту дивидендную политику компания унаследовала от Polyus Gold, признавал в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Павел Грачев. «В абсолютных значениях, по мере того как будет увеличиваться производство и денежный поток, дивидендные выплаты будут расти», - обещал он.

«Полюс» прибавил $202 млн к выручке за три года от работы программы стабилизации цен
«Полюс» вновь поставил рекорд по рентабельности
Компания прибавила $202 млн к выручке за три года от работы программы стабилизации цен

Чистая прибыль «Полюса» за первое полугодие 2016 г. была $500 млн. Ныне материнская компания «Полюса» – Polyus Gold – последний раз объявляла дивиденды по итогам 2014 г. ($184,5 млн), а также платила спецдивиденды – $500 млн, следует из документов компании. Дивидендов у «Полюса» не было с 2012 г.

Дивиденды очень нужны Polyus Gold (ей принадлежит 61,37% «Полюса»), компании должны Сбербанку суммарно $6,2 млрд после обратного выкупа и делистинга Polyus Gold с Лондонской биржи в 2015 г. Долг «Полюса» после обратного выкупа у Polyus Gold своих акций и бумаг с Московской биржи в начале 2016 г. также вырос – до $3,5 млрд. В итоге у «Полюса» оказалось 34,1% квазиказначейских акциий.

Но за III квартал долг и Polyus Gold, и «Полюса» сократился на 7% до $3,2 и $2,9 млрд соответственно, отметила компания.

«Полюс» два года подряд занимал первую строчку в рейтинге самых рентабельных по EBITDA золотодобывающих компаний мира, по итогам первого полугодия 2016 г. рентабельность компании по EBITDA была 64% (а по итогам 2015 г. – 58%), выручка составила $1,1 млрд, а скорректированная EBITDA – $691 млн, чистая прибыль при этом снизилась к первому полугодию 2015 г. на 7% до $405 млн.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике