«Роснефть» купит «Башнефть» за 329,7 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций компании «Башнефть». «Эта продажа осуществляется в адрес публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" по цене 329,690 млрд руб.», - сообщил он на совещании с вице-премьерами (его слова приводит ТАСС).

По словам премьера, агентом по сделке является «ВТБ капитал». Оплата акций должна быть проведена до 14 октября 2016 г. на основании договора купли-продажи, указал Медведев.

Он отметил, что Росимущество должно принять все необходимые решения для зачисления доходов от этой сделки в федеральный бюджет.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, «Роснефть» имеет уникальный опыт интеграции активов, «и он весьма успешен». «Есть рабочие модели, есть возможность их совершенствовать с учетом накопившегося опыта. В России нет компаний, которые имели бы такой опыт интеграции крупных активов. Мы будем максимизировать синергетический эффект. По сравнению с ТНК-ВР «Башнефть» - маленький актив, а до этого (до покупки ТНК-ВР в 2013 г.) было еще много всего», - сказал он «Интерфаксу».

Леонтьев добавил, что «Роснефти» для покупки «Башнефти» не требуется никаких дополнительных действий ни на рынке займов, ни на валютном рынке, потому что этой сделке предшествовала подготовка: «Компания к покупке [«Башнефти»] готова. Мы к ней готовились, нам не нужно проводить никаких дополнительных движений, связанных с валютным, финансовым рынком».

Представитель «Роснефти» назвал вопрос о дальнейшей консолидации «Башнефти» и оферте миноритариям преждевременным. По его словам, компания будет действовать строго в рамках действующего законодательства.

Президент ВР Роберт Дадли утром в понедельник заявил, что ВР не собирается принимать участие в дальнейшей приватизации «Роснефти». Он также добавил, что ВР приветствует покупку «Роснефтью» половины «Башнефти». «Мы, как акционеры "Роснефти", не видим никаких проблем, если она купит "Башнефть". Если принято решение, у ВР нет возражений», – добавил Дадли.

На первом этапе, скорее всего, «Башнефть» останется отдельной компанией, «Роснефть» будет управлять ей совместно с Башкирией, платить дивиденды, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Этот период может занять несколько лет. Но в долгосрочной перспективе «Роснефть» не заинтересована в миноритариях, тем более с блок-пакетом, так что найдет рычаги влияния, чтобы консолидировать «Башнефть» на 100%: возможно, предложит Башкирии хорошую цену за ее пакет, считает он.

Изначально «Башнефть» готовили к публичным торгам – на нее претендовали «Лукойл», «Татнефть», Независимая нефтегазовая компания (экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова), «Русснефть» и др. Летом фаворитом считался «Лукойл», а «Роснефть» чиновники правительства и Кремля не хотели допускать к торгам. «Это глупость, что одна госкомпания покупает другую, это не приватизация», – объяснял помощник президента Андрей Белоусов. Но формально «Роснефть» не является госкомпанией: ее акциями владеет не правительство, а государственный «Роснефтегаз». Этой лазейкой и воспользовалась «Роснефть».

В августе продажа «Башнефти» была неожиданно отложена на неопределенный срок. Затем в интервью Bloomberg президент Владимир Путин заявил, что, хотя продажа «Башнефти» «Роснефти» не лучший вариант, для бюджета важно, кто даст больше денег, и не стоит никого дискриминировать. «Роснефть» доказывала: покупка «Башнефти» увеличит ее капитализацию и позволит государству выручить больше от продажи уже самой «Роснефти».

Доходы от «Башнефти» уже записаны поправками в закон о бюджете как источник покрытия дефицита в 2016 г. Сразу за продажей «Башнефти» должна последовать продажа 19,5% самой «Роснефти», она должна принести в бюджет 700 млрд руб.

Купив более 30% акций «Башнефти», «Роснефть» должна будет в течение 35 дней выставить оферту миноритарным акционерам на выкуп их акций, говорил ранее «Ведомостям» юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. Теоретически «Роснефть» может воспользоваться лазейкой в законе об акционерных обществах: требование об обязательном выкупе не распространяется на случаи продажи акций аффилированным лицам. «Роснефть» является компанией с госучастием, пусть и через «Роснефтегаз». Теоретически государство может считать продажу акций одной госкомпании другой госкомпании передачей акций своему аффилированному лицу, отмечал он.