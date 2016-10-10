Документы по покупке «Башнефти» могут быть подписаны в любое время – Сечин

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что документы по покупке 50,08% акций «Башнефти» «Роснефтью» могут быть подписаны в любой момент, передает ТАСС.

«В любое время», - ответил он на соответствующий вопрос.

В понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций «Башнефти» в «Роснефти» за 329,69 млрд руб. Сделка будет оформлена договором купли-продажи. Денежные средства «Роснефть» должна будет перевести до 14 октября 2016 г.