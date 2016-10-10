ВР не планирует участвовать в приватизации «Роснефти»

Президент ВР Роберт Дадли заявил, что ВР не собирается принимать участие в дальнейшей приватизации «Роснефти». «Мы очень довольны нашей долей в 19,75%. Мы не планируем увеличивать или сокращать ее. Мы довольны нашим пакетом», – сказал Дадли.

Кроме того, он заявил, ВР, что как акционер НК «Роснефть» приветствует покупку последней половины «Башнефти».

«Мы, как акционеры "Роснефти", не видим никаких проблем, если она купит "Башнефть". Если принято решение, у ВР нет возражений», – заявил президент ВР Роберт Дадли.

Он также добавил, что пока не знает, будет ли обязана «Роснефть» делать обязательное предложение миноритариям «Башнефти» по выкупу их акций.