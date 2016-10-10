Объем продовольственного фонда Петербурга на 2016-2018 годы составит 69 900 т пшеницы и ржи

Правительство Петербурга увеличило на 33% объем неснижаемого запаса зерна, который должен храниться в городском продовольственном фонде. На прошлой неделе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление №880, регламентирующие запас регионального продовольственного фонда (РПФ) Петербурга. В хранилищах РПФ в 2016-18 гг. должно быть не менее 69 900 т пшеницы и ржи, из них объем неснижаемого запаса - 31 100 т, оперативного запаса — 38 800 т. В редакции документа от 2015 г. норматив неснижаемого запаса был меньше — порядка 23,3 т, а оперативного больше — 46,6 т. Среднедушевое потребление хлебных продуктов в 2016 г. снизилось на 1,1% по сравнению с 2015 г. до 109,12 кг, а численность населения Петербурга увеличилась на 1,1% до 5,2 млн человек, следует из постановления. Увеличивается потребление других продуктов питания, говорит представитель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРППР).

РПФ – это государственный запас сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сказано на сайте КРППР. Управляет запасом ГУП «Продовольственный фонд». Основная цель РПФ - стабилизация рынка муки и хлебобулочных изделий, чтобы исключить возможность резких скачков цен. Также запас может быть использован для обеспечения продовольственной безопасности во время чрезвычайных ситуаций, сказано на сайте.

До конца 2015 г. объем РПФ соответствовал 60-дневному запасу, при этом неснижаемый запас составлял не менее одной трети всего объема (20-дневный запас), напоминает представитель КРППР. По ее словам, объем запаса РПФ уменьшен до 45 дней, поэтому принято решение о сохранении неснижаемого запаса на уровне 20 дней , а не на уровне одной трети. Как правило, 20 дней - это время, которое необходимо для стабилизации рынка в случае резкого увеличения цен на зерно и муку, говорит представитель КРППР.

ГУП «Продовольственный фонд» проводит закупки каждый год. Осенью прошлого года ГУП закупал пшеницу 3 класса по 10 454 руб. и 12 545 руб. за т. В цену договора входит стоимость всего объема поставляемого товара, включая расходы, связанные с исполнением договора, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, сказано в документах закупки. В сентябре 2016 г. по сравнению с августом средняя рыночная цена пшеницы продовольственной 3 класса снизилась на 0,81% до 12 200 руб. за т, ржи продовольственной - на 8,65% до 9500 руб. за т, сообщил представитель КРППР. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько называет заявленную цену адекватной. Объема фонда будет достаточно, чтобы повлиять на рынок в случае непредвиденной ситуации, считает он. Но для бюджета - это дополнительные расходы на хранение, добавляет он.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько называет заявленную цену адекватной. Объема фонда будет достаточно, чтобы повлиять на рынок в случае непредвиденной ситуации, считает он. Но для бюджета - это дополнительные расходы на хранение, добавляет он.