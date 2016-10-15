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NIS склоняется к электроэнергетике

На фоне низких цен на нефть балканская «дочка» «Газпром нефти» планирует все больше зарабатывать на электроэнергии
NIS рассчитывает на рост операционной прибыли от электроэнергетики к 2020 г. до 30% EBITDA
NIS рассчитывает на рост операционной прибыли от электроэнергетики к 2020 г. до 30% EBITDA
Oleg Popov / Reuters

В ближайшие три года сербская NIS (56% у «Газпром нефти», 30% – у Сербии) инвестирует в добычу, переработку и другие направления больше 1 млрд евро, рассказал гендиректор компании Кирилл Кравченко. NIS – вертикально-интегрированная нефтяная компания, добыча в 2015 г. составила 1,6 млн н. э. (70% – нефть), переработка – 3,3 млн т (НПЗ «Панчево»). Компания разрабатывает месторождения в Сербии, Румынии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Анголе.

Маржа сегмента переработки в Европе не слишком велика: с одной стороны, она тем больше, чем ниже цены на нефть, с другой стороны, компании вслед за падением цен на нефть вынуждены снижать и цены на бензин, рассказал Кравченко. По его словам, рынок очень жесткий и конкурентный, в том числе из-за растущих объемов дешевого арабского топлива. О тяжелой ситуации на европейском, и в частности балканском, рынках топлива «Ведомостям» рассказывал и другой топ-менеджер, управляющий НПЗ в регионе. По его словам, будут выживать только самые модернизированные заводы.

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NIS инвестирует в переработку в ближайшие три года $400 млн, в том числе $303 млн в строительство установки замедленного коксования на НПЗ «Панчево», рассказал Кравченко. Цель модернизации – прекратить выпуск мазута с высоким содержанием серы в 2019 г., производство которого к этому времени будет наказываться штрафами со стороны правительства. В результате глубина переработки НПЗ «Панчево» вырастет с 84% до 98%. Объем производства, в зависимости от рыночной конъюнктуры, может вырасти до 3,8 млн т.

Еще $50-70 млн NIS планирует потратить на развитие сети заправок.

Ситуация с рентабельностью добычи в Европе еще хуже, поэтому NIS сократила первоначальные планы по инвестициям в сегмент на 40%, пришлось отказаться от ряда проектов, рассказал Кравченко. В ближайшие три года компания потратит на развитие добычи $400-450 млн.

Все более существенную роль в бизнесе NIS будет занимать электроэнергетика, следует из слов Кравченко. Решение о превращении NIS в энергетический холдинг компания приняла еще в 2011 г. Сейчас доля сегмента в EBITDA NIS – 7-8%. В начале 2015 г. в интервью журналу «Газпром» Кравченко говорил, что к 2020 г. эта доля может вырасти до 20-25%. Теперь NIS рассчитывает на рост операционной прибыли от электроэнергетики к 2020 г. до 30% EBITDA, рассказал топ-менеджер.

В этом направлении у NIS несколько проектов, ключевой – ТЭС «Панчево» мощностью 140 МВт с возможностью расширения до 208 МВт. 51% в проекте у «Газпром энергохолдинга», остальное – у сербской компании. Для строительства ТЭС партнеры привлекли проектное финансирование на $140 млн, стоимость второй очереди – около $183 млн. ТЭС планируют запустить в 2019 г.

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Еще $140 млн в виде проектного финансирования NIS собирается привлечь на строительство ветряного парка Пландиште мощностью в 102 МВт. Запустить парк компания планирует в 2017 г. Проект выгоден, так как государство в рамках поддержки зеленой энергетики, обязалось закупать всю электроэнергию ветропарка по долгосрочному тарифу в течение 12 лет.

Кроме того NIS собирается увеличивать производство электроэнергии на геотермальных системах. Сейчас работаю 8 геотермальных систем проектной мощностью в 8,5 МВт, еще 20 находится в проработке.

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